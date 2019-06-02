ИА «Ореанда-Новости» В Дзержинске начались восстановительные работы после взрыва на оборонном заводе «Кристалл». Отмечается, что в субботнике принимают участие волонтёры, сотрудники местной администрации, и жители города.

В помощь горожанам также прибыли волонтёры из нескольких районов Нижнего Новгорода. По сообщению администрации Дзержинска, «весь город встал». При этом, многие организации начали восстанавливать повреждённые здания ещё накануне.

В субботу на заводе «Кристалл» произошёл пожар и два взрыва, в результате ЧП пострадали 89 человек.