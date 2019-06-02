02.06.2019, 16:40
Жители Дзержинска убирают последствия взрыва на заводе
ИА «Ореанда-Новости» В Дзержинске начались восстановительные работы после взрыва на оборонном заводе «Кристалл». Отмечается, что в субботнике принимают участие волонтёры, сотрудники местной администрации, и жители города.
В помощь горожанам также прибыли волонтёры из нескольких районов Нижнего Новгорода. По сообщению администрации Дзержинска, «весь город встал». При этом, многие организации начали восстанавливать повреждённые здания ещё накануне.
В субботу на заводе «Кристалл» произошёл пожар и два взрыва, в результате ЧП пострадали 89 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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