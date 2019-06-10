10.06.2019, 16:12
Жители города Киселевска попросили власти Канады дать им убежище
ИА «Ореанда-Новости». В Кемеровской области жители города Киселевска записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Граждане просят дать им статус беженцев из-за плохой экологической обстановке в регионе.
При этом авторы обращения заявили, что переехать готовы примерно 100 семей.
На это обращение уже отреагировал глава региона Сергей Цивилев. Он пообещал оказать жителям всю необходимую помощь. Цивилев поручил мэру и своим заместителям устроить встречу с жителями города и вместе с ними подумать над решением проблемы.
При этом авторы обращения заявили, что переехать готовы примерно 100 семей.
На это обращение уже отреагировал глава региона Сергей Цивилев. Он пообещал оказать жителям всю необходимую помощь. Цивилев поручил мэру и своим заместителям устроить встречу с жителями города и вместе с ними подумать над решением проблемы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии