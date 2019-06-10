В Кемеровской области жители города Киселевска записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Граждане просят дать им статус беженцев из-за плохой экологической обстановке в регионе.





При этом авторы обращения заявили, что переехать готовы примерно 100 семей.





На это обращение уже отреагировал глава региона Сергей Цивилев. Он пообещал оказать жителям всю необходимую помощь. Цивилев поручил мэру и своим заместителям устроить встречу с жителями города и вместе с ними подумать над решением проблемы.