Об этом стало известно из результатов проведённого опроса.

Администрация города Курска решила узнать, в какой день удобнее всего проводить главный городской праздник. Соответствующее голосование было запущено в популярных социальных сетях и на портале под названием «Действуем вместе». Результаты проведённого социологического опроса оказались следующими. Семьдесят процентов курян высказались за проведения Дня города 28 сентября. Изначально планировалось отпраздновать тремя днями раньше – 25 сентября. Решение жителей Курска было продиктовано тем, что 28 сентября выпадает на субботу, и праздновать День города комфортнее всего именно в выходной день.

По информации, предоставленной градоначальником города Курска Виктором Карамышевым, в середине июля мэр начал собирать предложения от жителей по поводу празднования главного городского дня, разместив в личных социальных сетях соответствующий пост. Среди всего прочего, много курян высказалось за перенос этого дня на другую дату. Обычно в этот день предоставляется выходной муниципальным служащим, поэтому мысль о том, что День города должен быть для всех горожан свободным от работы днём, показалась мэру довольно верной. Позднее вопрос переноса Дня города был вынесен в официальные группы социальных сетей и портал «Действуем вместе». Большинство горожан высказалось за перенос праздника на субботу, 28 сентября. Администрация города учла пожелания жителей и приняла решение перенести дату празднования, заключил Виктор Карамышев.

Отметим, что подробную программу Дня города в Курске, местные власти опубликуют позднее.