ИА «Ореанда-Новости» В один из районных судов города Курска подано исковое заявление от местных жителей, которые требуют возместить им более 2 миллионов рублей за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при пересылке в Гохран России.

Иск принят к рассмотрению. Весь клад был оценен в сумму более 4 миллионов рублей, заявители требуют 50 % от его стоимости. Ответчиками по делу являются Управление Федерального казначейства РФ по Курской области и Министерство финансов РФ.

Житель Курска нашёл под полом частного дома клад с 260 золотыми монетами Российской империи конца XIX – начала XX века и решил сдать сокровище государству. В соответствии с решением суда монеты были отправлены в Гохран России в столицу. При вскрытии опечатанной коробки сотрудники ведомства обнаружили в ней вместо клада три гаечных ключа и степлер. Было возбуждено уголовное дело, но затем следствие было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».