ИА «Ореанда-Новости» Жители Луганской республики встают в очереди за российскими паспортами, об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник в беседе с телеканалом «Росия24».

По его словам, в местах подачи документов собираются люди, желающие оформить российский паспорт, при этом он отмечает, что желающих очень много.

В ЛНР со своей стороны пообещали сделать всё возможное, чтобы максимально упростить подачу документов. Этим будет заниматься МВД совместно с сотрудниками министерств государственной безопасности и министерства юстиции республики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов ЛНР и ДНР.





