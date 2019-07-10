ИА «Ореанда-Новости» После того, как мэрия Магадана запретила кормление голубей в общественных местах, одна из местных жительниц обратилась в прокуратуру с просьбой установить правомерность запрета.

Юлия Хабарова сама рассказала о своей инициативе в беседе с РИА Новости. Как ранее заявил мэр города Юрий Гришан, голуби портят клумбы и общественные пространства, поэтому за кормление птиц горожанам грозит штраф.

Также в прокуратуру намерены обратиться зоозащитники, по их мнению, администрация города не имеет правомочий для введения подобных запретов.