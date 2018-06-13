ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно опросам, москвичи, по сравнению с жителями других городов, могут похвастаться тем, что они выезжают за пределы страны гораздо чаще. Такую информацию опубликовал «Лаванда-центр», который и занимался проведением исследования посредством опросников.

Социологи подсчитали, что за год треть жителей страны выезжали в другое государство, в то время, как по Москве две трети жителей могут похвалиться поездкой за границу. Загранпаспортом обладает больше половины москвичей – 56 процентов, с открытыми визами в этих паспортах ходят 20 процентов людей. А вот открыты визы по стране в целом у девяти процентов жителей.

При этом можно сказать, что россияне любят Турцию (она чаще всего посещается нашими жителями) и также не против побывать в экзотическом Тайланде и колоритных странах Европы – Испании, Италии и Греции.

Жители столицы также жалуют Турцию и перечисленные выше страны, ещё москвичи называют Кипр.

Уехать «насовсем» жить за пределы России хотело бы не так много людей, говорят социологи. Большинство признаёт, что не хотели бы уезжать из страны, желающих «вырваться» на постоянное место жительства за границу насчитали 15 процентов по России и 17 по столице. Эти данные даже указывают на уменьшение количества желающих эмигрировать, пишет в отчёте соцопроса «Лаванда-центр».

В основном о жизни в других странах мечтает молодёжь пожилой и средний возраст реже выражает желание покинуть Россию. Причём, если судить о респондентах по их состоятельности, то навсегда покинуть страну в два раза чаще думают люди, хорошо зарабатывающие, чем те, кто располагает маленькими денежными ресурсами.В ходе опроса социологи опросили 1600 жителей, причём в Москве опрос длился с 20 апреля по 3 мая (опросили 512 человек), а по России в целом – 20-24 апреля. Поделиться своим мнением просили людей, чей возраст старше 18 лет. Эти люди живут в 136 городах или других населённых пунктах, расположенных в 52 регионах РФ.