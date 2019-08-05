ИА "Ореанда-Новости" В ночь с 12 на 13 августа жители Подмосковной области смогут стать свидетелями самого зрелищного звездопада текущего года. «Звёздный дождь» этим летом станет вторым по красоте звездопадом после апрельского.

Ночью 13 августа плотность потока метеоритов под названием Персеида достигнет своего максимального значения. Этот поток образуется благодаря тому, что планета Земля проходит в это время через множество пылевых частиц. Этот метеорный поток и есть, по существу, звёздный дождь, за которым можно будет наблюдать с поверхности Земли.

По информации, предоставленной президентом Фонда поддержки астрономии «Ка-дар» Владимиром Герке, городским жителям лучше покинуть оживлённые улицы и прочие места. Из-за яркой подсветки звёздный дождь будет практически незаметным. Владимир Герке советует в таком случае, посетить на каких-либо возвышенных местах, расположенных подальше от городских огней.

Помешать планам жителей Подмосковья увидеть это эффектное небесное явление могут только неблагоприятные погодные условия. Точных прогнозов погоды на это время сотрудники гидрометеорологических служб дать нем могут, однако, по предварительным данным, погода вряд ли будет благоволить к созерцанию звёздного дождя. По информации, предоставленной научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, холодная погода сохранится на территории Подмосковной области вплоть до 9 августа. Причина нетипичного для августа похолодания заключается в том, что над Уральскими горами установился циклон, а большую часть европейской части государства накрыли холодные массы воздуха, пришедшие с севера – моря Лаптевых, Карского моря и даже полярного круга.