ИА «Ореанда-Новости». Жители Подмосковья предпочитают оформлять документы через Интернет. Об этом говорят результаты портала РПГУ.

Из итоговых результатов по второму кварталу текущего года стало ясно, что большинство жителей Подмосковных регионов предпочитает оформлять необходимые им документы через электронные устройства. Заниматься бюрократией удобнее через Интернет большому количеству людей.



Таким образом, из более, чем тридцати восьми тысяч заявлений на предоставление услуг земельно-имущественного блока более, чем тридцать пять тысяч поступило через электронный государственный портал.



Из чего следует, что целых девяносто два процента проживающих под Москвой отдают предпочтение Интернету в вопросах оформления кипы официальных бумаг. Это также прокомментировал Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Подмосковья. Он сообщил, что на данный момент регулировка и развитие системы предоставления государственных услуг населению - важное направление, над которым сейчас активно работают. Особенно он отметил оформления земельного имущества, так как, по словам самого Аверкиева, без этого не обойтись.



Сейчас главная цель - сделать процесс этого оформления наиболее упрощённым, удобным и занимающим мало времени.



Почти тридцать различных вид услуг по недвижимости уже перевели в режим электронного оформления, что позволило заниматься такими вопросами прямо из дома, не прибегая к слугам многофункциональных центров и не тратя время на очереди. Актуальность такого вида предоставления услуг растёт с большой скоростью - уже девяносто два процента населения Московской области пользуется порталом предоставления государственных услуг, вместо того, чтобы обратиться в «Мои документы». Это аналитика именно земельно-имущественных услуг, о результатах исследования данных по другим услугам пока что не сообщается. А в некоторых отдельных регионах Подмосковья и вовсе сто процентов заявок поступают только через Интернет. Поэтому сейчас развитие портала РПГУ (через который и поступают заявки) является как никогда актуальным, а задача по его развитию поставлена Владимиром Путиным.