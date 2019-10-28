ИА "Ореанда-Новости" Жители Псковской области остались минувшей ночью без электричества. Причиной отключения света стали сильные порывы ветра.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы компании «Россети Северо-Запад», службы энергетиков к настоящему моменту успели восстановить электричество в сорока девяти населённых пунктах Псковской области. По предварительным данным, без света в своих домах остались минувшей ночью свыше четырёх тысяч человек. Причиной отключения стал ураганный ветер – метеорологи отметили, что скорость ветра достигает двадцати пяти метров в секунду.

Энергетики работают в чрезвычайном режиме со вчерашнего вечера (с половины девятого), в настоящее время ремонтные работы продолжаются, однако их проведение осложняется сильными порывами ветра. В компании «Россети Северо-Запад» также предупредили о том, что на территории Псковской области всех жителей региона экстренно предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Так, до настоящего времени фиксируются сильные порывы ветра. Как только погодные условия позволяют беспрепятственно проводить восстановительные работы, так сотрудники энергослужб приступают к нормализации работы электрической сети. В сообщении компании также указано, что часть потребителей подключена к резервным источникам.

Напомним, что ранее Гидрометцентр предупредил о первых заморозках на территории европейской части России. Первые отрицательные температуры можно ожидать в ночное время на текущей неделе.