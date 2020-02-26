Об этом стало известно в ходе опроса, который был организован ВЦИОМ. Результаты опроса в среду представлены на портале организации.11 процентов из числа ответивших оценили скорее как высокую вероятность заразиться коронавирусом. Ещё двадцать девять процентов не смогли дать ответ. 60 процентов участников опроса назвали скорее низким риск заразиться коронавирусом.Ещё двенадцать процентов сказали, что очень боятся подобного развития событий. Только 28 процентов респондентов сообщили о своей уверенности в том, что коронавирус не грозит им и их близким и родным. Доля людей, имеющих такое мнение, выше в больших городах.