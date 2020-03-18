ИА «Ореанда-Новости». С начала текущего года в России посещаемость торговых центров снизилась на десять-пятнадцать процентов. Если жители России продолжат отказываться от посещения торговых центров, бизнес может потерять миллиарды рублей. Об этом заявлено в материале издания "Известия". 

По подсчётам экспертов компании Cushman & Wakefield, в России функционируют более 530 больших ТЦ, в столице РФ - более 120. 

Александр Морозов, возглавляющий компанию S.A. Ricci, считает, что только неделя карантинного режима в Москве приведёт в российской столице к убыткам до 70 миллиардов рублей и 500 миллиардов в России.