ИА «Ореанда-Новости». Жители России раскрыли сумму трат при посещении супермаркета в период самоизоляции и эпидемии коронавируса. Почти половина из числа посещающих магазины стали тратить в супермаркетах больше денег. Об этом свидетельствуют данные исследования Mail.ru, рассказывает TACC. 

Почти у четверти респондентов случился небольшой рост расходов на продукты питания, при этом почти у двадцати процентов отвечавших они увеличились значительно. Около трети давших ответ не увидели разницы в расходах. 

В среднем за одно посещение супермаркета жители России оставляют в магазине от одной до 3 тысяч рублей. Около тридцати пяти процентов заявили, что тратят в магазине до одной тысячи.