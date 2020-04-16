16.04.2020, 09:26
Жители России дали оценку расходам при походе в магазин в период распространения коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Жители России раскрыли сумму трат при посещении супермаркета в период самоизоляции и эпидемии коронавируса. Почти половина из числа посещающих магазины стали тратить в супермаркетах больше денег. Об этом свидетельствуют данные исследования Mail.ru, рассказывает TACC.
Почти у четверти респондентов случился небольшой рост расходов на продукты питания, при этом почти у двадцати процентов отвечавших они увеличились значительно. Около трети давших ответ не увидели разницы в расходах.
В среднем за одно посещение супермаркета жители России оставляют в магазине от одной до 3 тысяч рублей. Около тридцати пяти процентов заявили, что тратят в магазине до одной тысячи.
Почти у четверти респондентов случился небольшой рост расходов на продукты питания, при этом почти у двадцати процентов отвечавших они увеличились значительно. Около трети давших ответ не увидели разницы в расходах.
В среднем за одно посещение супермаркета жители России оставляют в магазине от одной до 3 тысяч рублей. Около тридцати пяти процентов заявили, что тратят в магазине до одной тысячи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии