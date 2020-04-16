. Почти половина из числа посещающих магазины стали тратить в супермаркетах больше денег. Об этом свидетельствуют данные исследования Mail.ru, рассказывает TACC.. Около трети давших ответ не увидели разницы в расходах.В среднем за одно посещение супермаркета жители России оставляют в магазине от одной до 3 тысяч рублей. Около тридцати пяти процентов заявили, что тратят в магазине до одной тысячи.