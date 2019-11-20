66 процентов опрошенных всё же сказали о том, что они могут получить премию на работе. На этот же вопрос затруднились ответить 6 процентов респондентов. Кроме того отмечено, что вероятность получения премии выше в крупных компаниях. О возможности получить премию среди тех, кто представлял малый бизнес, говорили лишь около 58 процентов отвечавших. Те, кто работают в крупных компаниях, о возможности получить премию заявляли значительно чаще (74 процента опрошенных).Перевыполнение и достижение целевых показателей является главной причиной в России для премий. Об этом сказали 61 процент опрошенных. 51 процент отвечавших заявили о том, что премию могут дать за переработку. 29 процентов респондентов сказали про новые идеи и инициативность, отвечая на этот же вопрос.