.

18 процентов респондентов заявили, что их беспокоят низкие зарплаты и бедность. 16 процентов участвовавших в опросе сказали, что их волнуют инфляции и высокие цены. Про этом аналитиками отмечено, что пик беспокойства о том, что растут цены, пришёлся на 2014 год.Четыре процента отвечавших заявили, что их тревожат вопросы миграции. Такое же количество респондентов заявили о том, что их беспокоят международные и региональные проблемы.