ИА «Ореанда-Новости»Инфляцию, рост цен, низкие зарплаты и бедность жители РФ назвали главными проблемами России.

18 процентов респондентов заявили, что их беспокоят низкие зарплаты и бедность. 16 процентов участвовавших в опросе сказали, что их волнуют инфляции и высокие цены. Про этом аналитиками отмечено, что пик беспокойства о том, что растут цены, пришёлся на 2014 год. 

Также жителями России называются среди серьёзных проблем страны вопросы ЖКХ и безработица (9 и 11 процентов). 

Четыре процента отвечавших заявили, что их тревожат вопросы миграции. Такое же количество респондентов заявили о том, что их беспокоят международные и региональные проблемы. 

11 процентов респондентов ответили, что их беспокоят вопросы коррупции. 