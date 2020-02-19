19.02.2020, 13:30
Жители России рассказали о том, какие проблемы страны они считают главными
ИА «Ореанда-Новости». Инфляцию, рост цен, низкие зарплаты и бедность жители РФ назвали главными проблемами России.
18 процентов респондентов заявили, что их беспокоят низкие зарплаты и бедность. 16 процентов участвовавших в опросе сказали, что их волнуют инфляции и высокие цены. Про этом аналитиками отмечено, что пик беспокойства о том, что растут цены, пришёлся на 2014 год.
Также жителями России называются среди серьёзных проблем страны вопросы ЖКХ и безработица (9 и 11 процентов).
Четыре процента отвечавших заявили, что их тревожат вопросы миграции. Такое же количество респондентов заявили о том, что их беспокоят международные и региональные проблемы.
11 процентов респондентов ответили, что их беспокоят вопросы коррупции.
18 процентов респондентов заявили, что их беспокоят низкие зарплаты и бедность. 16 процентов участвовавших в опросе сказали, что их волнуют инфляции и высокие цены. Про этом аналитиками отмечено, что пик беспокойства о том, что растут цены, пришёлся на 2014 год.
Также жителями России называются среди серьёзных проблем страны вопросы ЖКХ и безработица (9 и 11 процентов).
Четыре процента отвечавших заявили, что их тревожат вопросы миграции. Такое же количество респондентов заявили о том, что их беспокоят международные и региональные проблемы.
11 процентов респондентов ответили, что их беспокоят вопросы коррупции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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