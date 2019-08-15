ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники страховой компании «Сбербанк страхование жизни» провели опрос жителей российских городов о том, какой уровень дохода они считают справедливым. Исследование затронуло города с населением более полумиллиона человек, а также Грозный и Севастополь.

В среднем по стране была получена цифра 66 тысяч рублей в месяц. При этом женщины указали несколько меньший доход – 64,2 тысячи, в то время как мужчины – 68,6 тысячи. Среди респондентов 18–30 лет это 56,2 тысячи, 30–40 лет – 65,3 тысячи, старше 40 лет – 67 тысяч рублей.

Оценки ожидаемо разнятся по регионам. Самый высокий уровень дохода указали москвичи (почти 100 тысяч рублей), самый низкий – жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (58 тысяч рублей). Указанные опрошенными зарплаты превзошли размеры средних реальных зарплат во всех городах, кроме Москвы. Наиболее значительный разрыв между реальными и «справедливыми» доходами – в два раза – зафиксирован в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе.