ИА «Ореанда-Новости» В Сочи в летний период можно заработать больше всего, к такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений «Авито». Так в Сочи средняя зарплата составляет 43 567 рублей в месяц, Судаке — 38 395 рублей и Севастополе — 37 928 рублей.

Напротив, самые низкие зарплаты зафиксированы в Феодосии и Евпатории. Отмечается, что большее число работников требуется в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания. Также распространены вакансии аниматоров, продавцов мороженого и сувениров.