Теперь жители и гости города могут с комфортом провести время на благоустроенной территории, расположенной вдоль реки Оскол.

Горожане уже успели оценить все преимущества нового места отдыха. Проложены дорожки, повсюду поставлены скамейки современных архитектурных форм, установлен амфитеатр для будущих выступлений. На набережной расположены и зоны активного отдыха, так и тихие места для уединения. Не забыли и о маленьких посетителях – для них открыта детская площадка, особенностью которой стало использование экологических материалов в оформлении.

Центральной точкой новой набережной стал контактный фонтан. В течение всего времени работы фонтана струи воды то набирают максимальную высоту, то опускаются вниз – в зависимости от заданной программы. Набережная реки Оскол выглядит довольно уютно благодаря зелёным насаждениям. Здесь находятся 19 клёнов и лип, привезённых специально из Польши. Русло реки было очищено, а спуск к воде забетонирован. Позаботились и о безопасности находящихся здесь граждан – повсюду расположены камеры наблюдения и специальные места, оборудованные «тревожной кнопкой» для вызова правоохранительных органов.

Официальное открытие старооскольской набережной было приурочено празднованию в это воскресенье Дня металлурга. Работы по благоустройству набережной продолжались около года. Стоимость затраченных средств составила 139 миллионов рублей. По информации, предоставленной главой Старооскольского городского округа Александром Сергиенко, местная администрация не собирается останавливаться на достигнутом. В планах продолжить набережную до пляжа и организовать выход на противоположную сторону.