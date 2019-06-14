Произошла такая ситуация ввиду того, что местные компании, ответственные за эту область жилищно-коммунального хозяйства, произвели повышение цены и, соответственно, взимание с жителей денег на этот вид услуг раньше положенного срока.Жители 37-тысячного уральского города не оставили это положение без внимания и обратились в местную прокуратуру. Свои претензии горожане озвучили ещё в конце 2018 года.Муниципальное унитарное прдприятие "Режпром" и общество с ограниченной отвественностью "Теплоснабжающая компания города Реж" выставила счета за услугу отопления за период с 10 декабря 2018 года по 15 января 2019 года по расценкам, которые должны были вступить в силу только с началом 2019 года. Таким образом, жители Режа оплачивали период с 10 по 31 декабря 2018 года по завышенному тарифу.Сотрудники Режевской городской прокуратуры обратились к руководству муниципального унитарного предприятия "Режпром" и общества с ограниченной ответсвеноостью "Теплоснабжающая компания города Реж" с требованием произвести перерасчёт. По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры, период с 10 по 31 декабря 2018 года был пересчитан в соответствии со старыми расценками на отопление.В настоящий момент, "лишние" деньги вернули жителям уральского Режа.