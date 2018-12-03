ИА "Ореанда-Новости". Жители Ямало-Ненецкого, Чукотского и Ненецкого автономных округов получают самые высокие в России зарплаты. Напротив, самый низкий заработок зафиксирован в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия. Об этом свидетельствуют результаты исследования "РИА Рейтинг", передает "РИА Новости".

Свыше 27% работников ЯНАО получают более 100 тыс. рублей в месяц, на Чукотке таких работников около 26%, далее следуют НАО и Магаданская область. Москва в рейтинге занимает пятую строчку - здесь 17,6% сотрудников ежемесячно зарабатывают более 100 тыс. рублей.

При этом в общем по стране около 20% работников получают ежемесячно менее 15 тыс. рублей, а в 22 регионах их доля составляет более 33%. Среди регионов с низкоуровневой зарплатой лидируют Дагестан - 46% и Карачаево-Черкесия - 44%.

В исследовании отмечается, что в дальневосточных и северных регионах практически нет зарплат менее 15 тыс. рублей. Аналитики связывают это с высокой стоимостью жизни: цены на продукты и коммунальные услуги в указанных регионах очень высоки, тогда как возможности ведения подсобного хозяйства сводятся к нулю сложными климатическими условиями. Кроме того, основной бизнес в этих регионах – добыча всевозможных природных богатств, что обеспечивает не только высокую прибыль владельцам бизнеса, но и высокий уровень зарплат сотрудникам.

В целом по России только 4,4% трудоустроенных граждан имеют зарплату более 100 тыс. рублей, за минувший год их доля увеличилась на 0,3%.

Средний заработок в России разнится от 17 до 44 тысяч рублей, в этом диапазоне зарабатывают ежемесячно примерно половина всех трудоустроенных соотечественников. Примерно 25% получают выше 44 тыс. рублей, остальные - менее 17 тыс. рублей в месяц.

Как сообщалось ранее, на сегодня в РФ за чертой бедности живут свыше 19 млн человек. Размер прожиточного минимума составляет для трудящихся 11 тыс. 310 рублей. Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о старте пилотного проекта по борьбе с бедностью в восьми регионах страны. При успешном опыте механизм выведения семей из малообеспеченности будет растиражирован на другие регионы.