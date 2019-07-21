ИА "Ореанда-Новости" Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали жертвами накрывшего их города смога. В Нижневартовске и Сургуте люди рассказывают о плохой видимости и о постоянно присутствующем в воздухе запаха гари. Горожане жалуются на то, что близлежащие строения совсем не видно, будто бы на город спустился сильный туман. Многие люди испытывают трудности с дыханием – из-за смога делать это всё труднее.

Причиной появления смога в югорских городах специалисты называют возникшие лесные пожары, которые охватили практически весь Красноярский край. Дым, возникший из-за них, накрывает города. Множество населённых пунктов, расположенных в Уральском и Сибирском федеральных округах, страдают от задымления, вызванного пожарами. Региональное Министерство чрезвычайных ситуаций отчитывается следующими показателями – горит около 450 тысяч гектаров лесного массива, специалисты ведомства 113 раз выезжали на место возникновения очага возгорания.

О том, как долго будет накрывать города дымная пелена, пока неизвестно. Медики дают собственные рекомендации, как уберечь свой организм от смога. Так не советуют пользоваться транспортом, приостановить занятия спортом, по возможности не держать окна в квартирах и домах открытыми. Марлевые повязки могут существенно облегчить распространения смога. Особо осторожными следуют быть гражданам, страдающим заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что жители города Ноябрьска также стали пострадавшими от накрывшего в эту пятницу смога. В социальных сетях жители говорили о запахе гари и о дымной пелене. Причина возникновения всё та же – лесные пожары в Красноярском крае.