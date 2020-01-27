ИА «Ореанда-Новости». Гендиректор ГУП «Энергоресурс» Южной Осетии Алан Габараев рассказал, что в Дзауском районе республики в понедельник вечером произошла авария на ЛЭП, пишет «МК».



По его словам, из-за аварии без света остался город Цхинвал и ещё ряд районов.



На месте обрыва линий электропередачи сейчас работают ремонтные бригады. На время поломки административные здания в столице и хлебопекарню подключили к электрогенераторам.