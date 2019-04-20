ИА «Ореанда-Новости». Свидетеля ущерба, который причинили степные пожары в Забайкальском крае, опубликовали в Сети видео и фото искалеченного огненной стихией домашнего скота. Они обратились к региональным властям за помощью пострадавшим животным.

Неприглядная картина обожженных крупов лошадей и стада овец, с обугленной шерстью, погибающие от полученных ожогов и отравления угарным газом в степи не оставили равнодушными очевидцев и пользователей Сети.

Это видео было снято в Борзинском районе и размещено в местной группе «Вконтакте».







Журналисты и активные пользователи соцсетей забили тревогу и призвали представителей краевого и районного руководства незамедлительно оказать ветеринарную и другую необходимую помощь животным.

На призыв не замедлил откликнуться замминистра сельского хозяйства Забайкальского края. В своём заявлении Андрей Лим объяснил, что в настоящее время подсчитывается ущерб от стихийного бедствия. Что касается пострадавших животных, то к ним будут приняты необходимые меры.

Чиновник заверил общественность в том, что все процедуры на пострадавшей территории будут проведены в соответствии с действующими санитарными нормами. Лечение животных будет зависеть от полученных им повреждений.

Между тем, подразделения МЧС Збайкальского края продолжают борьбу со степными пожарами. Из-за сильного ветра, который будет по прогнозам сохраняться в ближайшие несколько суток, существует угроза распространения пожара вблизи ряда населённых пунктов. Спасатели сегодня выбыли в Приаргунский район, где пришедший по степи огонь грозит перекинуться на посёлок Кличка. В регионе объявлен красный уровень опасности.