В настоящее время идёт подсчёт голосов.

Забайкалье выбирало сегодня губернатора края, депутатов Городской думы Читы, а также свыше ста двадцати депутатов в муниципальных образованиях. Члены участковых избирательных комиссий начали подсчитывать голоса. Что касается явки избирателей, то по состоянию на шесть вечера по местному времени она составила более тридцати процентов. В количественном соотношении это около двухсот сорока тысяч человек. Наиболее активные избиратели зафиксированы в таких районах как Агинский, Дульдургинский и Могойтуйский – здесь половина численности населения исполнила свой гражданский долг. Около двадцати пяти процентов жителей Забайкальского, Могочинского и Хилокского районов Забайкальского края пришло на выборы – это минимальный показатель по региону.

В целом, наблюдается спокойная обстановка на выборах. Общественные и политические деятели заявляют, что для выборов, характеризующихся демократическими принципами, созданы все необходимые условия. Серьёзных нарушений в течение всего единого дня голосования не зафиксировано. Все эти обстоятельства говорят о том, что в Забайкальском крае наблюдается конструктивный подход в деле проведения выборов со стороны политических направлений, существующих на территории региона.

По словам политического консультанта и руководителя региональных программ «Общественный экспертный совет» Петра Ханаса, текущие выборы в Забайкалье свидетельствуют о том, что здесь формируется принципиально новый тип управленцев. Цель их пребывания на руководящих должностях заключается в том, чтобы действительно привнести изменения в регионе, причём при тесном взаимодействии с жителями.



