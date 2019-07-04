04.07.2019, 18:36
Жители затопленной Иркутской области пожаловались на перепродажу гуманитарной помощи
ИА «Ореанда-Новости». Жители города Тулун в Иркутской области пожаловались на перепродажу собранной для помощи региону гуманитарной помощи. Об этом рассказал глава регионального правительства Руслан Болотов.
Отмечается, что власти жёстко отреагировали на эти сообщения. В планах провести проверку выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, для её сопровождения выделят полицейских.
Ранее сообщалось, что в результате паводка в Иркутской области погибли 21 человек, 15 человек объявлены пропавшими без вести.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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