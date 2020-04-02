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рассказывают в информационной службе ГУ МВД по Кемеровской области.В сообщении говорится, чтоПри этом ею было заявлено, что она недавно вернулась из туристического путешествия, а накануне у неё была высокая температура. Медики прибыли по указанному адресу, но дверь квартиры никто врачам не открыл.Представители правоохранительных органов выяснили, чтоОказалось, чтоВ отношении сообщившей ложную информацию составлен протокол. Ей грозит штраф.