02.04.2020, 10:00
Жительница Кузбасса "заразила" коронавирусом женщину, которая ей задолжала
ИА «Ореанда-Новости». Жительница города Новокузнецка сообщила в скорую помощь о том, что у её знакомой имеются признаки заражения коронавирусом. Таким способом позвонившая в скорую помощь пыталась отомстить женщине за невыплату долга, рассказывают в информационной службе ГУ МВД по Кемеровской области.
В сообщении говорится, что в дежурную часть полиции города Новокузнецка поступил сигнал о том, что в лечебное учреждение позвонила женщина, которая сказала, что нашла у себя симптомы инфицирования коронавирусом. При этом ею было заявлено, что она недавно вернулась из туристического путешествия, а накануне у неё была высокая температура. Медики прибыли по указанному адресу, но дверь квартиры никто врачам не открыл.
Представители правоохранительных органов выяснили, что хозяйка квартиры на протяжении шести последних месяцев не выезжала за пределы России, чувствует себя хорошо, вполне здорова и за помощью к врачам не обращалась.
Оказалось, что от имени этой женщины звонила в скорую помощь её знакомая, которой она задолжала денег.
В отношении сообщившей ложную информацию составлен протокол. Ей грозит штраф.
В сообщении говорится, что в дежурную часть полиции города Новокузнецка поступил сигнал о том, что в лечебное учреждение позвонила женщина, которая сказала, что нашла у себя симптомы инфицирования коронавирусом. При этом ею было заявлено, что она недавно вернулась из туристического путешествия, а накануне у неё была высокая температура. Медики прибыли по указанному адресу, но дверь квартиры никто врачам не открыл.
Представители правоохранительных органов выяснили, что хозяйка квартиры на протяжении шести последних месяцев не выезжала за пределы России, чувствует себя хорошо, вполне здорова и за помощью к врачам не обращалась.
Оказалось, что от имени этой женщины звонила в скорую помощь её знакомая, которой она задолжала денег.
В отношении сообщившей ложную информацию составлен протокол. Ей грозит штраф.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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