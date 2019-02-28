ИА «Ореанда-Новости» Мать из Пензы отправилась в Санкт-Петербург, чтобы продать новорождённого сына. «Цена» малыша- 6 тысяч рублей.

В Петербурге правоохранителями была задержана жительница северной столицы, пытавшаяся купить младенца. На данный момент расследование завершено, материалы уголовного дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее следствие не имело данных о том, назначена ли была сумма за ребёнка, или же пензячка просто «подарила» малыша. На данный момент правоохранительные органы установили, что женщины сговорились на цене в 6 тысяч рублей.

«Продавец» и «покупательница» обвиняются по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновных находящегося в беспомощном положении», эта статья предполагает до 10 лет тюремного заключения.

По данным следствия, женщина из Пензы связалась с петербурженкой ещё в период беременности, родить она должна была в марте 2018 года. Женщины договорились, что ребёнок будет куплен за 6 тысяч рублей. Будущая мать приехала в Санкт-Петербург, чтобы родить в северной столице.

Пензячка родила сына в роддоме № 16, при поступлении в больницу она предъявила документы своей сообщницы, чтобы та могла забрать ребёнка при выписке. После получения денег, мать мальчикаотправилась обратно в Пензу.

Женщину, купившую ребёнка задержали при попытке забрать мальчика из родильного дома. Об этом сообщили в четверг 28 февраля в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Напомним, в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, собиравшейся продать ребёнка за 275 тысяч рублей. Мальчика, родившегося в сентябре 2018 года, жительница Узбекистана пыталась продать на пятый день его жизни. Суд приговорил нерадивую мать к тюремному заключению сроком на 3 года и 8 месяцев.







