ИА «Ореанда-Новости» Гражданкой России были сожжены тринадцать купюр номиналом пять тысяч, заявлено в instagram-аккаунте prosto.robski. 

По словам автора сообщения, её знакомая пыталась денежные купюры продезинфицировать с целью защиты их от коронавируса. На размещённой фотографии заметно, что некоторые купюры прожжены, а на других имеются тёмные пятна. 

Автор поста сообщает, что девушка заявила, что так уже делала раньше, просто она в данном случае передержала купюры в микроволновой печи.