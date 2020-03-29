29.03.2020, 11:19
Жительница России лишилась 65 тысяч рублей после "дезинфекции" купюр
ИА «Ореанда-Новости». Гражданкой России были сожжены тринадцать купюр номиналом пять тысяч, заявлено в instagram-аккаунте prosto.robski.
По словам автора сообщения, её знакомая пыталась денежные купюры продезинфицировать с целью защиты их от коронавируса. На размещённой фотографии заметно, что некоторые купюры прожжены, а на других имеются тёмные пятна.
Автор поста сообщает, что девушка заявила, что так уже делала раньше, просто она в данном случае передержала купюры в микроволновой печи.
По словам автора сообщения, её знакомая пыталась денежные купюры продезинфицировать с целью защиты их от коронавируса. На размещённой фотографии заметно, что некоторые купюры прожжены, а на других имеются тёмные пятна.
Автор поста сообщает, что девушка заявила, что так уже делала раньше, просто она в данном случае передержала купюры в микроволновой печи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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