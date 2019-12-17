В полицейский участок по Ханты-Мансийскому автономному округу пришла местная жительница и сообщила о своей «находке». Сотрудники правоохранительных органов сразу выехали на место происшествия. По проведённому расследованию стало известно, что мужчина являлся сожителем заявительницы и некоторое время проживал вместе с ней и её знакомым в квартире, где был найден труп.По версии следователей, в начале декабря женщина и двое мужчин вместе выпивали. Через некоторое время завязалась ссора и женщина нанесла около 20 ножевых ранений своему сожителю, а потом вместе со вторым мужчиной спрятала тело на балконе. Жительница Сургута ничего не помнит. В настоящее время полицейские разыскивают второго мужчину, который помог спрятать труп и не заявил о совершённом преступлении.