Инцидент произошёл во время отдыха на природе - в это время змеи перебираются на сухие участки земли, их нередко можно встретить вблизи населённых пунктов.От госпитализации женщина отказалась, её состояние медики посчитали удовлетворительным. В настоящее время женщина находится под амбулаторным наблюдением.Если укус змеи всё же произошёл, то стоит незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Самостоятельное лечение может привести к негативным последствиям, призывают медики.