07.05.2019, 21:36
Жительница Тюмени пострадала от укуса змеи
Иа "Ореанда-Новости" В майские праздники жительница Тюмени обратилась в больницу с укусом змеи. Инцидент произошёл во время отдыха на природе - в это время змеи перебираются на сухие участки земли, их нередко можно встретить вблизи населённых пунктов.
Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь в первой областной больнице. От госпитализации женщина отказалась, её состояние медики посчитали удовлетворительным. В настоящее время женщина находится под амбулаторным наблюдением.
Врачи советуют жителям Тюменской области быть внимательными и осторожными на открытом воздухе. Если укус змеи всё же произошёл, то стоит незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Самостоятельное лечение может привести к негативным последствиям, призывают медики.
Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь в первой областной больнице. От госпитализации женщина отказалась, её состояние медики посчитали удовлетворительным. В настоящее время женщина находится под амбулаторным наблюдением.
Врачи советуют жителям Тюменской области быть внимательными и осторожными на открытом воздухе. Если укус змеи всё же произошёл, то стоит незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Самостоятельное лечение может привести к негативным последствиям, призывают медики.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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