Сумма денежной компенсации составила двадцать миллионов рублей.

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга в мае текущего года взыскал с Tesla 19,6 миллионов рублей в пользу Татьяны Заводовской. Юристы компании «Москоу Тесла Клаб», занимающейся продажей и обслуживанием автомобилей одноимённой марки, подали апелляцию в Сведловский областной суд, однако, судьи последнего не стали менять решение Октябрьского районного суда и признали иск Заводовской действительным.

Причина, по которой Татьяна Заводовская обратилась за компенсацией, заключается в том, что электронный ключ доступа, выдаваемый при покупке автомобиля Tesla, быстро вышел из строя. Аналогичная участь настигла и второй электронный ключ. Автовладелица потребовала от продавца устранить дефект. Он скорректировал доступ к машине благодаря приложению, однако, теперь управлять автомобилем стало возможным исключительно наличию интернета. Данное решение проблемы не устроило Заводовскую, так как доступ к сети не всегда бывает постоянным. После этого сотрудники «Москоу Тесла Клаб» предложили заменить ключи доступа, но для этого необходимо было перенаправить автомобиль в Германию. Причём доставка машины и замена ключа произошла бы за счёт компании. Остаться без машины в течение 24 дней не устроило владелицу, она решила расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги. Юристы «Москоу Тесла Клаб» остались не согласны с решением суда, однако, уже вторая судебная инстанция оказалась на стороне покупателя.