ИА «Ореанда-Новости». Восемь лет в колонии предстоит отсидеть россиянке, которая так разозлилась из-за некачественного ремонта, который выполнил муж в их квартире, что убила его.

Суд признал жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа виновной в совершении убийства и приговорил её к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом проинформировали в пятницу, 7 декабря, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее прокуратура сообщала об убийстве, которое произошло в ямальском городе Лабытнанги. По версии следствия, мотивом убийства послужил бытовой конфликт в семейной паре. Трагедия произошел в сентябре, когда супруги совместно выпивали спиртное.

Ссора между семейной парой возникла из-за некачественного ремонта. По версии женщины, муж плохо сделала ремонт в их квартире. Конфликт перерос в поножовщину. Разъярённая женщина схватила нож и нанесла им один удар супругу в область грудной клетки. Этого хватило для того, чтобы мужчина скончался. Когда на место происшествия вместе со «скорой» прибыл патрульный отряд, хозяйка квартиры оскорбила командира отделения взвода ППС.

Во время допроса женщина не отрицала, что убила мужа, как и не отрицала факт оскорбления сотрудника ППС. Но на судебном заседании женщина озвучила другую версию случившегося, отрицая свою причастность к смерти мужа. По её версии, он покончил с собой. Однако позицию обвиняемой суд признал несостоятельной, пояснили в прокуратуре региона.

«С учетом тяжести предъявленного обвинения суд назначил... наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей», – добавили в прокуратуре ЯНАО.

В среду, 5 декабря, правозащитники в Беларуси сообщили, что в стране приведён в исполнение смертный приговор в отношении двух «чёрных риелторов». Ранее сообщалось, что еще двое их соучастников, в том числе женщина, получили 22 и 24 года лишения свободы.

По данным следствия, банда находила одиноких людей, которые были зависимы от алкоголя или имели долги за коммунальные услуги, уговаривали их продать или разменять жилье, после чего убивали. Тела убитых позже были обнаружены закопанными в безымянных могилах на сельских кладбищах. С 2009 по 2015 год таким образом пропало шесть человек.