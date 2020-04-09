09.04.2020, 09:38
Жительницу Хабаровска будут судить за ранение супруга, который выбросил в окно кота
ИА «Ореанда-Новости». Прокураторой Краснофлотского района Хабаровка в суд направлено уголовное дело в отношении женщины тридцати семи лет. Ей предъявлено обвинение в том, что ранила ножом супруга, который во время ссоры из-за его измен выбросил кота в окно, рассказали в прокуратуре РИА Новости.
Сообщается, что между супругами в начале февраля случился конфликт по причине измен мужчины, о которых он рассказал накануне. Во время ссоры мужчина схватил кота и выбросил животное в форточку из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Женщина отправилась искать домашнего питомца. По возвращению она схватила нож и ударила им в спину супруга. Сообщается, что женщину тогда возмутило то, что супруг отнёсся к случившемуся с безразличием.
Заявлено, что кот не пострадал. Полученное мужчиной ранение было расценено как тяжкий вред здоровью. Сообщается также, что супруги уже помирились. Женщине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Сообщается, что между супругами в начале февраля случился конфликт по причине измен мужчины, о которых он рассказал накануне. Во время ссоры мужчина схватил кота и выбросил животное в форточку из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Женщина отправилась искать домашнего питомца. По возвращению она схватила нож и ударила им в спину супруга. Сообщается, что женщину тогда возмутило то, что супруг отнёсся к случившемуся с безразличием.
Заявлено, что кот не пострадал. Полученное мужчиной ранение было расценено как тяжкий вред здоровью. Сообщается также, что супруги уже помирились. Женщине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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