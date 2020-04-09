. Ей предъявлено обвинение в том, что ранила ножом супруга, который во время ссоры из-за его измен выбросил кота в окно, рассказали в прокуратуре РИА Новости.Сообщается, что между супругами в начале февраля случился конфликт по причине измен мужчины, о которых он рассказал накануне.. Женщина отправилась искать домашнего питомца. По возвращению она схватила нож и ударила им в спину супруга. Сообщается, что женщину тогда возмутило то, что супруг отнёсся к случившемуся с безразличием.Заявлено, что кот не пострадал. Полученное мужчиной ранение было расценено как тяжкий вред здоровью. Сообщается также, что супруги уже помирились. Женщине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.