ИА «Ореанда-Новости». Жительница Нижегородской области получила 5 лет за торговлю младенцем. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Сообщается, что в 2018 году обвиняемая предложила беременной женщине, которая не желала воспитывать ребёнка, забрать у неё младенца. В июле при помощи поддельных документов новорождённый мальчик был у мошенницы.

Затем обвиняемая решила продать ребёнка столичной семейной паре за 300 тысяч рублей. Сделка не состоялась по независимым от неё причинам. Вскоре женщину заключили под стражу. Её пятеро детей были помещены в социальные центры.

В сообщении говорится, что обвиняемая полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.