ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов задержали безработного жителя Хабаровска, который сообщил о взрывчатке в торговом центре. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

В субботу в полицию поступили сообщения о минировании торгового центра «Большая медведица». Из ТЦ были эвакуированы 250 человек. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, а также взрывотехники и кинологи, однако следов взрывчатки обнаружено не было.

По подозрению в сообщении о ложном минировании был задержан 39-летний мужчина. В отношении него было заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о террористическом акте, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как объяснил сам мужчина, он хотел проверить работу спецслужб.