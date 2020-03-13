ИА «Ореанда-Новости». Ставрополец был обвинён в оскорблении чувств верующих, после публикации комментариев в соцсети. Об этом сообщило СУСК по Ставропольскому краю.

Сообщается, что 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Следователи установили, что в 2019 году житель Ставрополя опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей комментарии, носящие оскорбительный характер в отношении одной из религий и чувств верующих.

На данный момент следователи закрепляют полученные доказательства. Отмечается, что мужчина делал публикации такого содержания регулярно, часто используя нецензурную брань.