В ходе беседы корреспондента «Известий» с главой комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Дальнего Востока и Северастало известно, что для поддержания роста населения на Дальнем Востоке, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос оПо словам Харитонова, Дальний Восток относится кНаселение старается переехать из этого района. Для того, чтобы удержать жителей Дальнего Востока и привлечь новых россиян, в правительстве будет рассмотрен вопрос о льготных условиях выхода на пенсию. Инициативу Законопроекта полностью поддерживает «Единая России». 14 ноября нововведение будет включено в повестку дня на слушание в Госдуме.