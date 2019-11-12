12.11.2019, 09:57
Жителям Дальнего Востока могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
ИА «Ореанда-Новости». Жителям Дальнего Востока могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию, сообщает издательство «Известия».
В ходе беседы корреспондента «Известий» с главой комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Дальнего Востока и Севера Николаем Харитоновым стало известно, что для поддержания роста населения на Дальнем Востоке, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста.
По словам Харитонова, Дальний Восток относится к местности с плохими условиями жизни. Население старается переехать из этого района. Для того, чтобы удержать жителей Дальнего Востока и привлечь новых россиян, в правительстве будет рассмотрен вопрос о льготных условиях выхода на пенсию. Инициативу Законопроекта полностью поддерживает «Единая России». 14 ноября нововведение будет включено в повестку дня на слушание в Госдуме.
В ходе беседы корреспондента «Известий» с главой комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Дальнего Востока и Севера Николаем Харитоновым стало известно, что для поддержания роста населения на Дальнем Востоке, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста.
По словам Харитонова, Дальний Восток относится к местности с плохими условиями жизни. Население старается переехать из этого района. Для того, чтобы удержать жителей Дальнего Востока и привлечь новых россиян, в правительстве будет рассмотрен вопрос о льготных условиях выхода на пенсию. Инициативу Законопроекта полностью поддерживает «Единая России». 14 ноября нововведение будет включено в повестку дня на слушание в Госдуме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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