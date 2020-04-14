ИА «Ореанда-Новости». Глава Кемеровской области Сергей Цивилев ввёл в регионе новые ограничительные меры, пишет «МК».



Так, в частности, жителям области нельзя выезжать за пределы региона. Исключение могут быть сделаны только в случае неотложной медпомощи или поездки на похороны. Также можно выезжать по работе.



Кроме того, приехавшие в область должны пробыть в изоляции две недели. Граждане, не проживающие в Кузбассе, будут изолироваться в обсерваторе или по месту прибытия, но не в гостиницах или общежитиях.