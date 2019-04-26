ИА «Ореанда-Новости». В Амурском областном суде отказали в компенсации морального вреда семьям Федосеевых и Титаренко, детей которых ещё 40 лет назад перепутали в роддоме.

Семьи обращались с требованием возместить моральный ущерб Тамбовский районный суд и там по иску получили отказ. Амурский областной суд оставил решение первой инстанции неизменным. Ответчиками по делу выступали региональный Минздрав, Тамбовская районная больница, где случилась подмена детей, и администрация района. Семьи предоставили в качестве доказательств ДНК-результаты, факт подмены был подтверждён.

Андрей Федосеев и Роман Титаренко появились на свет в одном роддоме 27 июля 1979 года. По стечению обстоятельств, семьи стали соседями, когда детям исполнилось пять лет. Родители догадались о подмене, так как мальчики были похожи на биологических отцов. Ранее родители не имели средств, чтобы сделать анализ ДНК. В исковом заявлении семьи потребовали по 10 миллионов рублей каждому (всего 50 млн). Подменные сыновья намерены далее писать кассационную жалобу.