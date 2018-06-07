ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуме будут рассматривать вопрос, чтобы предоставить всем жителям страны ещё один оплачиваемый выходной. Но только для того, чтобы они смогли пройти осмотр врачей и сдать все необходимые анализы, то есть пройти обязательную диспансеризацию. Выходной такой будет предоставляться только один раз за три года.

Такой законопроект уже лежит в Госдуме. Отмечается, что диспансеризацию нужно проходить в обязательном порядке (при этом она остаётся добровольной), но при этом отсутствие законного оплачиваемого выходного омрачает ситуацию. Людям приходится брать отгул за свой счёт, что ударяет по кошельку.

Если этот выходной одобрят, то внесут поправки в Трудовой кодекс. Работодатель будет обязан отпустить сотрудника на осмотр с сохранением зарплаты за этот день.

Это в первую очередь сделано для сотрудников вредных производств, а также работников старшего возраста. Осмотр врачей позволит на ранней стадии выявить болезни у людей, особенно таких серьёзных, как онкология, сердечные заболевания и диабет.

Планируется первое чтение этого законопроекта депутатами на уже 14 июня этого года.

При этом речи о введении санкций за отказ от диспансеризации не идёт.

В 2018 году право на прохождение бесплатного осмотра врачей получают те россияне, которые родились в следующих годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

Напомним, впервые диспансеризацию вели в России пять лет назад, тогда бесплатное право пройти обследование в медучреждении получили все жители от 18 лет, вне зависимости от занятости – работающие и неработающие.

Однако, согласно опросам, почти каждый третий житель страны уверен, что диспансеризация проводится больше на бумаге, то есть формально. А пос татистике, на неё идут, когда проблемы уже есть со здоровьем.



