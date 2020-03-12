12.03.2020, 09:41
Жителям России рассказали о связях между перееданием и сном
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Елена Царева рассказала радио "Спутник", что из-за нарушения сна появляется желание вечером следующего дня съесть что-то вредное.
Специалист утверждает, что ночь без сна вызывает у человека тягу к сладкому, жирному или мучному. В данных случаях аппетит обычно просыпается ближе к ночи, а не утром или днём. Это имеет связь с уровнем гормона кортизола. Данный гормон повышается к утру и снижается к вечеру.
Эксперт отметила, что у сов большая склонность к гипертонии, набору веса и перееданию. Также она рассказала о существовании синдрома "ночной еды", когда на время после 7 вечера приходится больше двадцати пяти процентов от общего рациона.
Специалист утверждает, что ночь без сна вызывает у человека тягу к сладкому, жирному или мучному. В данных случаях аппетит обычно просыпается ближе к ночи, а не утром или днём. Это имеет связь с уровнем гормона кортизола. Данный гормон повышается к утру и снижается к вечеру.
Эксперт отметила, что у сов большая склонность к гипертонии, набору веса и перееданию. Также она рассказала о существовании синдрома "ночной еды", когда на время после 7 вечера приходится больше двадцати пяти процентов от общего рациона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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