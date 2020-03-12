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Специалист утверждает, что ночь без сна вызывает у человека тягу к сладкому, жирному или мучному. В данных случаях. Это имеет связь с уровнем гормона кортизола. Данный гормон повышается к утру и снижается к вечеру.Эксперт отметила, что у сов большая склонность к гипертонии, набору веса и перееданию. Также она рассказала о существовании синдрома "ночной еды", когда на время после 7 вечера приходится больше двадцати пяти процентов от общего рациона.