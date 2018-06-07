ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 Июня Севастопольские депутаты в результате внеочередного собрания приняли закон, который освобождает жителей региона от каких-либо долгов перед украинскими банками. Решение было одобрено в обоих чтениях без каких-либо поправок и изменений, поскольку был собрано необходимое количество голосов в виде 19 человек. Поправки, правда, предлагались Вячеславом Аксёновым, однако в последствии были им же и сняты.

Принятие решения, впрочем, заняло не малое время. Севастопольским законодателям приходилось даже прерывается для анализировано всего пакета документов, дабы избежать необходимость правок в дальнейшем. Большое сожаление так же выразила депутат Татьяна Лобач, посетовав на то, что ей приходится работать во время трансляции с президентом. Впрочем, её можно понять. Подобное произошло в том числе ввиду некой неорганизованности.

К примеру, созывы по поводу данного закона проходили около 5 раз, что явно несоразмерно не столь большому количеству документов. Председатель губернатора Михаил Вавилов так же не был удовлетворён качеством организованной работы. С его слов выходило, что в документах отсутствовала требуемая депутатами информация.

Недовольство по поводу организации заседания выразил и депутат Вусотенко. Он заявил о необходимости в конструктивном и тщательном рассмотрении документов, однако доложил об отсутствии отчёта о проделанной работе. Так же Аксёнов выразил надежду, что в следующий раз председатель бюджетной комиссии более грамотно организует работу депутатов.

Как доложил сам председатель в лице Вечеслава Аксёнова, подобные проблемы были вызваны отсутствием необходимых документов на месте. В результате пока их не доставили, было принято решение сделать перерыв на пол часа. Сам председатель так же выражает не меньшее удивление в связи с недостающими документами. С его слов и экспертное заключение и отчёт должны были быть на месте. В результате первый документ всё же прибыл после окончания заседания, а второй не прибыл вообще. К счастью для должников закон был принят и без наличия подобных документов.

Внеочередное заседание депутатов произошло по инициативе главы города Дмитрия Овсянникова, который и отправил письмо с призывом в заксобрание.