ИА «Ореанда-Новости» Людям, чьи дома расположены в подтопленных районах Тулуна, приходится охранять свои жилища от мародёров. Об этом местные жители рассказали в беседе с РИА Новости.

По словам одной из женщин, ей приходится караулить недалеко от своего дома, так как «растаскивают всё». Мародёры, как утверждает женщина, могут забрать даже затопленную технику. Как рассказала другая местная жительница, многие боятся расхитителей и остаются рядом со своими подтопленными домами.

На данный момент в Иркутской области всё ещё подтоплены 3,4 тысячи жилых дома, в области введён режим ЧС. Погибли 18 человек, ещё восемь считаются пропавшими без вести.