В двух парках данного административного округа – парк «Печатники» и сквер имени Фёдора Полетаева - будут расположены павильоны под названием «Здоровая Москва».

По информации, предоставленной заместителем директора Московской службы психологической помощи населению города Москвы Иннокентием Постниковым, жители больших городов чаще остальных подвержены различным стрессовым ситуациям. Это может привести к самым разнообразным последствиям, имеющим негативное значение. К ним можно отнести нервные срывы, выгорание на эмоциональном уровне, заболевания психосоматического характера, депрессия и многие другие. Выходом из такой сложной ситуации может являться беседа с психологом, которая поможет обнаружить скрытые внутренние ресурсы, справиться с перенапряжением и даже просто улучшить настроение человека.

Помогать москвичам будут специалисты Московской службы психологической помощи населению города Москвы. Работа психологов продлится в течение всего последнего летнего месяца, помогут москвичам в будние дни с четырёх до шести вечера.

По информации, предоставленной руководителем Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимиром Петросяном, кроме индивидуальных бесед психологи будут проводить публичные лекции и тренинги. Основной упор специалисты сделают на разбор внутрисемейных отношений, на сохранение душевного равновесия и на определение направления развития личности.