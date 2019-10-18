ИА "Ореанда-Новости" Живописное наследие политических заключенных из бывших лагерей Казахстана было продемонстрировано в городе Москве. Проект получил название «Мемориализация наследия Степлага».

Уникальные живописные фрагменты росписи, выполненные казахстанскими политическими заключёнными, были обнаружены специалистами в городе под названием Жезказкан, расположенном на территории Казахстана. Местоположением живописных фрагментов стал бывший степной лагерь для политических преступников. Напомним, что в 1954 году на его территории происходит восстание, которое позднее получило название «Кенгирское». События семидесятилетней давности легли в основу известного произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

По информации, предоставленной советником посла Республики Казахстан в Российской Федерации Жанар Колбачаевой, построить будущее, которое хотели бы видеть представители обоих государств, но при этом, забыв те ужасные события, память и людей, которые отбывали сроки в стенах степных лагерей, становится невозможным.

В настоящее время фрагменты живописного наследия бывших узников казахстанских трудовых лагерей выставлены в российской столице. Проект под названием «Мемориализация наследия Степлага» уже получил международное значение. На территории стран бывшего Советского Союза аналогичных изображений, выполненных лагерными художниками, до настоящего момента не было обнаружено. Сейчас специалисты в области реставрации приняли решение заняться восстановлением обнаруженных живописных фрагментов. Работы по реставрации начнутся в ближайшее время.