ИА «Ореанда-Новости». Николай Бондаренко, депутат Саратовской области от КПРФ, закончил «министерскую диету», которая длилась месяц и подразумевала под собой питание на сумму 3 500 рублей (в месяц). На такой эксперимент мужчина решился после спора о пользе диеты на «макарошках» с уже бывшим министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой. Чиновница утверждала, что 3,7 рублей (прожиточного минимума) вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

С тех пор эксперимент с питанием, на который добровольно согласился Николай Бондаренко, прозвали «министерской диетой». Во время сопора с Бондаренко Соколова утверждала, что на сумму прожиточного минимума на питания можно спокойно жить – «макарошки стоят всегда одинаково», ещё и с пользой для здоровья. Соколову после этого отправили в отставку. Бондаренко решил попробовать так питаться. Эксперимент начался 24 октября. Через три недели Бондаренко рассказал, что сбросил шесть килограммов. 22 ноября был последний день. Саратовский депутат обещал поделиться выводами.

"Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя", — ответил Николай Бондаренко на вопрос, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Он посоветовался с диетологами о выходе с диеты, специалисты, с его слов, объяснили, «что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах».

Ранее он пояснил журналистам, что если вы располагаете суммой в 3 500 рублей на питание, набор продуктов позволяет сделать вкусные блюда (не особо разнообразные), но порции слишком маленькие.

По словам депутата, в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. С его слов, минимальный выбор продуктов не позволяет сделать разнообразным меню.

"Эти продукты и так позволяют приготовить вкусные блюда. Другой вопрос, что этих блюд очень мало, потому что ограниченное количество продуктов. В связи с этим вынужден отказывать себе в потреблении, вынужден ограничивать порции, и это, конечно, приводит к постоянному чувству голода. Проблема не в продуктах, проблема в их количестве", — пояснил Бондаренко.