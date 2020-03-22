ИА «Ореанда-Новости». Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.

Митани рассказал, что многие японцы сочувствуют ему из-за того, что он проживает в России. Он подчеркнул, что чаще всего его соотечественники спрашивают, тяжело ли здесь жить.

Также Митани признаётся, что некоторые из японцев уверены, что жители России ленивые и любят пить водку. Поэтому ему приходится объяснять, что жизнь на Сахалине не так тяжела, как следует из стереотипов о стране.

Так, Митани отметил, что многие россияне не любят водку или вообще не употребляют алкоголь. В России разнообразие товаров больше, чем в Японии. Кроме того, в Росси вдвое меньше праздников, чем на его родине.

