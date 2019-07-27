Сальников записал видеообращение к федеральным властям. Он напомнил, что уже в течение недели Новосибирская область и соседние регионы задыхаются от смога, а огонь уже охватил площадь 1,5 миллиона гектаров лесов.Журналист отметил, что в Красноярском крае ежегодно восстанавливают только 90 тысяч га лесов, а значит на восстановление сгоревшего потребуется лет 10.Он также привёл мнение экспертов, что наводнение в Иркутской области в этом году произошло из-за вырубки лесов и раскритиковал слова чиновников о том, что тушить красноярскую тайгу экономически невыгодно, напомнив о зарплатах топ-менеджеров российских госкомпаний.