В субботу, вероятно, ему будут предъявлены обвинения, а также избрана мера пресечения. Об этом сообщил СМИ адвокат Дмитрий Джулай.

Он добавил, что Голунов более суток ничего не ел и не спал, из-за этого он находится в плохом состоянии. Кроме того, адвокат добавил, что еду, которую принесли журналисту его родственники, отказались передавать. Также планируется проведение ещё одной очной ставки.