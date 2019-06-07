07.06.2019, 21:52
Журналист "Медузы" Голунов проведёт ночь в изоляторе
ИА «Ореанда-Новости» Задержанному в Москве по делу о наркотиках журналисту «Медузы» Ивану Голунову предстоит провести эту ночь в изоляторе временного содержания. В субботу, вероятно, ему будут предъявлены обвинения, а также избрана мера пресечения. Об этом сообщил СМИ адвокат Дмитрий Джулай.
Он добавил, что Голунов более суток ничего не ел и не спал, из-за этого он находится в плохом состоянии. Кроме того, адвокат добавил, что еду, которую принесли журналисту его родственники, отказались передавать. Также планируется проведение ещё одной очной ставки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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