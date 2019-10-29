ИА «Ореанда-Новости». Журналист Иван Тычинто заявил, что в Москве его сбила машина одного из членов Совета Федерации, пишет «МК».



Журналист рассказал, что инцидент произошёл 9 октября на Трифоновской улице – чёрный BMW сбил его на пешеходном переходе. Тычинто сообщил, что в результате ДТП он потерял сознание, позже врачи зафиксировали ушиб коленного сустава и повреждение мягких тканей.



Водитель автомобиля, по словам журналиста, сначала пообещал устроить его в «правительственную больницу», однако потом сказал, что не смог договориться. Водитель обозвал потерпевшего вымогателем и пообещал обратиться в полицию. После этого к правоохранителям обратился уже сам Тычинто.